Remont na pl. Krasińskich. Odkryli chatkę z XVII wieku

Podczas przebudowy robotnicy na placu Krasińskich natrafili na historyczny budynek. - Spod metrowej warstwy gruzu i ziemi wyłoniła się chata z XVII w., a w niej prawie nienaruszona ława - pisze w sieci stołeczny konserwator zabytków.



Przebudowa ulicy Miodowej i placu Krasińskich rozpoczęła się rok temu. Z kolei we wrześniu ubiegłego roku Stołeczny Konserwator Zabytków pozwolił na badania archeologiczne na odcinku ul. Świętojerskiej i ul. Senatorskiej. Parę dni temu odkryto drewnianą chatkę, a obok ceglaną studnię. Relikty znajdowały się metr pod ziemią.

Niezwykłym odkryciem jest ławka w stanie nie naruszonym, która została w swoim pierwotnym miejscu od kilku wieków. - Odkryte drewniane zabytki poddane zostaną konserwacji, co pozwoli na ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i umożliwi ich późniejszą ekspozycję - tłumaczy stołeczny ratusz.

W związku z remontem kierowców czekają utrudnienia do połowy maja. W poniedziałek została zamknięta ul. Miodowa na odcinku od ul. Długiej do Senatorskiej. Na zamkniętym odcinku będzie możliwy wyłącznie dojazd do posesji i instytucji. Możliwy objazd ulicą Świętojerską, Andersa, pl. Bankowym i Senatorską.