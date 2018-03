Reprywatyzacja. Komisja weryfikacyjna podejmuje kolejne decyzje

Komisja nakazała władzom stolicy objęcie w zarząd nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 43, Poznańskiej 14, Nowogrodzkiej 6a. Patryk Jaki zapowiada, że miasto musi obniżyć czynsz we wskazanych kamienicach do stawek uchwalonych przez radę miasta.

Przewodniczący komisji Patryk Jaki poinformował w środę na posiedzeniu niejawnym o decyzji komisji. - Postanowiliśmy skorzystać z nowych uprawnień, które dała jej nowelizacja ustawy o komisji, i wprowadzić nakaz zarządu m.st. Warszawa, a także dodatkowo obniżyć czynsz "do stawek normalnych", "stawek, które są dyktowane uchwałą rady miasta" - tłumaczył Patryk Jaki podczas posiedzenia. Podkreślił, że w tych kamienicach czynsz rósł nawet o 400-500 proc.

Przewodniczący komisji dodaje, że miasto ma na to 14 dni.

Przypominamy, że komisja ds. reprywatyzacji uchyliła we wrześniu ub. r. decyzję władz Warszawy z 2010 r. w sprawie nieruchomości Marszałkowska 43. - Komisja orzekła o zwrocie nieruchomości miastu. Swej decyzji komisja nadała rygor natychmiastowej wykonalności. Uznała też, że przy wydawaniu decyzji z 2010 r. rażąco naruszono prawo, m.in. co do zasady obiektywizmu i bezstronności - poinformował pod koniec września przewodniczący komisji Patryk Jaki.