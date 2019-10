Reprywatyzacja. Sąd uchylił decyzję komisji reprywatyzacyjnej ws. kamienicy, w której mieszkała Jolanta Brzeska

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej w sprawie budynku przy ulicy Nabielaka 9 na Mokotowie. W tej kamienicy mieszkała działaczka społeczna Jolanta Brzeska, zamordowana w 2011 r.



We wtorek warszawski sąd zdecydował o uchyleniu decyzji. Sędzia Dariusz Pirogowicz odniósł się do przyznania prawa użytkowania wieczystego na rzecz określonego podmiotu. Tłumaczył, że komisja weryfikacyjna zgodnie z przepisami nie mogła "uchylać praw przynależnych do budynku jako takiego czy też lokalu do tego budynku należącego". - Więc już z tego względu decyzja komisji jest wadliwa - mówił.