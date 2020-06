Reprywatyzacja w Warszawie. Ratusz o chaosie wokół reprywatyzacji

Reprywatyzacja i Jan Śpiewak wracają do nagłówków

Reprywatyzacja Ratusz chciał rozwiązań. Co zrobił rząd?

Do postulatów aktywistów i sytuacji wokół warszawskiej reprywatyzacji odniósł się również warszawski ratusz w oficjalnym komunikacie. Władze miasta informują, że zwracały się do rządu o zażegnanie problemu reprywatyzacji, proponując też konkretne rozwiązanie w tej kwestii.

"Władze Warszawy wiele razy domagały się od rządzących przejrzystych rozwiązań prawnych, które pozwolą szybko pomóc lokatorom pokrzywdzonym w re-prywatyzacji. Ratusz zwrócił się do rządu i Sejmu z propozycją trzech konkretnych działań w marcu 2019 r. Do dziś brak na nie odpowiedzi" - czytamy w komunikacie.

- Winę za to, że reprywatyzacja jest ciągle problemem oraz za to, że lokatorzy nie otrzymali odszkodowań ponosi dziś tylko i wyłącznie partia rządząca. Rząd ma od pięciu lat w ręku wszystkie narzędzia, by działać. Warszawski ratusz przedstawił konkretne propozycje, co zrobić, by zgodnie z prawem przyznać lokatorom odszkodowania. Od roku nic nie zrobili w tej sprawie - powiedział - Za czasów prezydenta Trzaskowskiego nie wydano żadnej decyzji zwrotowej w sprawie budynku zamieszkałego przez lokatorów komunalnych – dodał.