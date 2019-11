Reprywatyzacja w Warszawie. Zatrzymanie CBA w związku z nieruchomością na Powiślu

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego prezesa reaktywowanej warszawskiej spółki w sprawie śledztwa dot. reprywatyzacji w stolicy. Mężczyzna został zatrzymany po raz drugi.

Śledztwo, które prowadzą agenci CBA dotyczy sprawy usiłowania wyłudzenia wielomilionowego odszkodowania od miasta stołecznego Warszawy w związku z realizacją roszczeń do nieruchomości przysługujących spółce.

Służby ustaliły, że firma sprzedała na rzecz dwóch osób roszczenia do nieruchomości przy zbiegu ulic Książęcej, Smolnej i Herberta. Wcześniej jednak roszczenia przeniesiono na inną osobę, którą kontrolował podejrzany mężczyzna. Nabywcy o tym nie wiedzieli więc doszło do oszustwa - podaje CBA.

Zatrzymany prezes spółki miał dostać za tak ustawioną sprzedaż 175 tys. zł. Mężczyznę przewieziono do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Tam usłyszał zarzuty.

W warszawskiej delegaturze CBA agenci prowadzą obecnie 70 śledztw dotyczących przestępstw związanych z reprywatyzacją w Warszawie. Łącznie sprawy dotyczą prawie 200 nieruchomości. Zarzuty do tej pory usłyszało 40 osób.

Główne śledztwo w sprawie reprywatyzacji w Warszawie prowadzi i nadzoruje Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. We wrześniu skierowała do sądu szósty akt oskarżenia związany z tą sprawą.