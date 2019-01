Robert De Niro otwiera hotel w Warszawie

Niewykluczone, że wkrótce będzie można spotkać Roberta De Niro na warszawskich ulicach. Znany aktor wraz ze wspólnikami - producentem filmowym Meirem Teperem i szefem kuchni Nobu Matsuhisa – otworzy w stolicy pięciogwiazdkowy Hotel Nobu.

- Z dumą włączamy Nobu Hotel Warsaw do coraz większej rodziny Hoteli i Restauracji Nobu. W naszym portfolio mamy już 17 hoteli, co jest zgodne ze strategią kreowania własnej, wyjątkowej oferty. Jednocześnie pozostajemy wierni naszej marce i lojalni wobec wszystkich klientów Nobu - powiedział prezes Nobu Hotels Trevor Horwell.

To nie pierwsza duża inwestycja Tacit Investment w stolicy. Właśnie do tej firmy należy apartamentowiec Cosmopolitan Twarda 4 czy rezydencja Park Lane przy Łazienkach Królewskich. Aktualnie spółka buduje we Wrocławiu pięciogwiazdkowy hotel The Bridge.