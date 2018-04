Robotnicy znaleźli prawdziwe skarby na placu Krasińskich

Okazuje się, że plac Krasińskich skrywa wiele tajemnic. Podczas przebudowy robotnicy natrafili na niezwykłe znaleziska historyczne. - Niewiele jest tak dobrze zachowanych obiektów z tamtego okresu Warszawy - informuje stołeczny konserwator zabytków.



Przebudowa ulicy Miodowej i placu Krasińskich rozpoczęła się we wrześniu zeszłego roku. Po remoncie ma przypominać trakt jak na Krakowskim Przedmieściu. Drogowcy zapowiadali, że utrudnienia potrwają do połowy maja, a sam remont skończy się przed wakacjami. Jednak kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo prace coraz bardziej się opóźniają. Okazuje się, że teren skrywa wiele tajemnic. Kilka tygodni temu odkryto drewnianą chatkę, a obok ceglaną studnię. Relikty znajdowały się metr pod ziemią. Niezwykłym znaleziskiem była ławka, która stała w swoim pierwotnym miejscu od kilku wieków. - Odkryte drewniane zabytki poddane zostaną konserwacji, co pozwoli na ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i umożliwi ich późniejszą ekspozycję - tłumaczył stołeczny ratusz.