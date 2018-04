Rocznica katastrofy smoleńskiej. Rodziny ofiar odsłoniły pomnik na pl. Piłsudskiego

Mija osiem lat od tragedii w Smoleńsku. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński. Na pl. Piłsudskiego stanął pomnik, który ma upamiętnić ofiary katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku.

Po kilkumiesięcznych sporach, monument stanął na pl. Piłsudskiego, jednak władze stolicy twierdzą, że został tam umieszczony bezprawnie. Rada Warszawy, głosami PO, przyjęła uchwałę, która zabroniła budowy pomnika we wspomnianej lokalizacji.

Projekt i lokalizację budowy pomnika przyjął jednak wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, co otworzyło drogę do budowy monumentu. Podobną decyzję wydał w sprawie pomnika Lecha Kaczyńskiego, który również stanie na pl. Piłsudskiego, vis a vis budynku Garnizonu Warszawa. Pomnik byłego prezydenta ma skalą dorównywać monumentowi marszałka Józefa Piłsudskiego, który ma ok. 7 metrów wysokości.