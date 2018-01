Rodzice odmówili zaszczepienia noworodka, zajmie się nimi sąd. Szpital: "to zgodne z procedurami"

Do sieci trafił dramatyczny apel matki noworodka. Rodzice odmówili szczepień i zabiegów okołoporodowych i zażądali wypisu chłopca ze szpitala na warszawskiej Woli. Lekarze natychmiast skierowali sprawę do sądu rodzinnego, który pozwolił im zatrzymać dziecko na oddziale.

"Ratujcie!!! Dziś urodziłam, odmówiliśmy szczepień, witaminy K, zabiegu Credego i nie podpisaliśmy odmowy. Po paru godzinach dostaliśmy kopię pisma, które poszło do sądu. Boję się” - napisała na Facebooku kobieta, która w środę urodziła syna w szpitalu św. Zofii w Warszawie. Dziecko przyszło na świat w 38. tygodniu ciąży .

Wtedy zainterweniował dyrektor szpitala, ginekolog dr Wojciech Puzyna i skierował pismo do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Wola – informuje wyborcza.pl.

Jak informuje matka dziecka, nie podpisała z mężem dokumentu z odmową przeprowadzenia procedur i oboje nie zgodzili się na pobyt dziecka w szpitalu. „Odmówili podania adresu przychodni do dalszej opieki nad dzieckiem. Zażądali wypisu w pierwszych godzinach po urodzeniu” - napisał lekarz.

Dalej czytamy: "W sytuacji, kiedy rodzice odmawiają współpracy z personelem szpitala i/lub zażądają niezwłocznego wypisu, w trosce o dobro i zdrowie małoletniego pacjenta jesteśmy zobligowani prawem do powiadomienia Sądu Rodzinnego. Do tego obliguje nas art. 34 ust. 6. Ustawy o zawodzie lekarza, który stanowi: 'jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody nie zgadza się na wykonanie przez lekarza czynności wymienionych w ust. 1, a niezbędnych dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia, lekarz może wykonać takie czynności po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego”.