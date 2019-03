Rodzice skarżą się na ośrodek dla niepełnosprawnych. "Chcą autystów zamknąć w domu"

Dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych niepełnosprawnych w Warszawie miał wyrzucić autystycznego Sebastiana z zajęć, bo "uderzył terapeutkę w rękę". Innego młodego chłopaka w ogóle nie przyjął. Dyrekcja ośrodka broni się, że chodzi im o bezpieczeństwo wszystkich uczestników terapii.

W październiku ubiegłego roku pod auspicjami dzielnicy Śródmieście zaczął działać nowy Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (OWiRON) przy ul. Andersa 5 w Warszawie. Miało to być miejsce, gdzie młodzi dorośli z niepełnosprawnością sprzężoną (wieloraką) będą mogli korzystać z rehabilitacji, terapii oraz trenować umiejętności społeczne wśród rówieśników.

W listopadzie ośrodek rozpoczął nabór uczestników. Zgłosiła się do niego pani Edyta z autystycznym synem 24-letnim Sebastianem. Sprawę opisał na Facebooku ruch obywatelski "Chcemy całego życia!", który pomaga autystycznym osobom .

Pani Edyta zgłosiła się z synem do ośrodka OWiRON w połowie grudnia ubiegłego roku. 24-letni Sebastian został przyjęty na zajęcia dzienne. Jak relacjonuje, pierwszego dnia już po trzech godzinach dostała telefon z ośrodka, że syn "bardzo źle się zachowuje".

"Usłyszałam, że Sebastian złamał swoim zachowaniem regulamin ośrodka. Co się stało? Uderzył terapeutkę w rękę! Powiedziałam, że to się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Tłumaczyłam, że może źle się czuł, że to jego pierwszy dzień w nowym miejscu. Terapeutka była nieprzejednana. Powiedziała, że mam podpisać decyzję o rezygnacji" - opisuje pani Edyta.

"Opuściłam ośrodek w poczuciu ogromnego odrzucenia i żalu. Nikogo nie obchodziło, co będzie z nami dalej. Chciano się tylko nas pozbyć. Mnie i mojego syna. Jak najszybciej. Czułam się upokorzona i przerażona. Pierwszy raz zetknęłam się z tego typu traktowaniem. Syn przeszedł przez edukację specjalną bez większych problemów (szkoła podstawowa, gimnazjum integracyjne, liceum specjalne z internatem). Nigdy nie wykazywał zachowań agresywnych wobec terapeutów czy kolegów" - pisze kobieta.