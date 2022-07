Rondo Daszyńskiego na biało-czerwono

1 sierpnia, Powstańcy ze Zgrupowania AK "GURT" i Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik" wraz z opiekunami, tradycyjnie zasiądą do obiadu przygotowanego specjalnie dla nich w skybarze The Roof. To żołnierze tych formacji walczyli w okresie Powstania Warszawskiego w północnym Śródmieściu.