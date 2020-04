Rowery miejskie w czasach epidemii? Wyniki ankiety nie pozostawiają wątpliwości

Koronawirus w Warszawie. Rower miejski jest bezpiecznym środkiem transportu?

Nextbike Polska przeprowadziło krótką ankietę dotyczącą korzystania z rowerów miejskich w okresie pandemii koronawirusa. Od 3 do 7 kwietnia kwestionariusz wypełniło 940 osób. Już pierwszego dnia na pytania odpowiedziało 558 osób, co pokazuje, jak ogromne emocje wśród użytkowników wzbudziła decyzja rządu o zamknięciu miejskich wypożyczalni. W ogólnej ocenie bezpieczeństwo rowerów miejskich w czasie pandemii uznane zostało za dobre przez ponad połowę respondentów – 488 osób. Ankietowani jednogłośnie stwierdzili, że rower jest bezpiecznym środkiem transportu, oczywiście przy zachowaniu ostrożności i właściwej higieny.

Aż 647 użytkowników, czyli blisko 70% respondentów opowiedziało się za zniesieniem zakazu korzystania z jednośladów, z czego 221 osób popiera przywrócenie wypożyczeń w dni powszednie. Rozwiązanie takie umożliwiłoby uniknięcie komunikacji zbiorowej, a także nie tylko bezpieczniejsze, ale przede wszystkim zdrowsze dotarcie do miejsca pracy. Niezależność od rozkładu jazdy czy brak kontaktu z osobami znajdującymi się na przystankach przyczynia się do tego, że to właśnie jednoślady oceniane są jako wygodniejszy środek przemieszczania się. Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 645 osób zapytanych o to, czy po zniesieniu zakazu będzie korzystać z rowerów miejskich, odpowiedziała twierdząco.