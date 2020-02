Rozbiórka Czarnego Kota na finiszu. Co dalej z nieruchomością?

Rozbiórka słynnego Czarnego Kota zbliża się do końca. Przy rondzie Radosława zamiast pięciopiętrowego hotelu stoi dwupiętrowy budynek. Hotel nie zostanie zburzony całkowicie.

Czarny Kot powstał pod koniec lat 80. jako jednopiętrowy pawilon. Na początku lat 90. zaczął się jednak rozbudowywać. Dodawano kolejne pietra i nowe skrzydła. Wszystkie nadbudówki powyżej drugiego piętra powstały bez pozwolenia na budowę. Te właśnie piętra są teraz burzone przez firmę PHU Rec-Tom, która dostanie za to 1,4 mln zł. Rozbiórka ma się skończyć pod koniec lutego. Zostanie tylko dwupiętrowy budynek – informuje „Gazeta Stołeczna”.

Potem wykonawca przekaże nieruchomość właścicielowi – powiedział dziennikowi dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Andrzej Kłosowski. Właściciele w chwili rozpoczęcia rozbiórki zapraszali do odwiedzin po remoncie.

Wiceburmistrz Woli Adam Hać przekonuje, że w takim kształcie ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie budynku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Do tego potrzebne by było ponowne podłączenie mediów, na co zgodę musi wyrazić właściciel nieruchomości. Hotel korzystał z mediów podłączonych, kiedy jeszcze obowiązywała umowa dzierżawy. Wygasła ona jednak w 2009 r.