Rozenek ostro o Guziale: To jest prostytucja polityczna. Guział komentuje

- Guział nie był w stanie zarejestrować pięciu list do Rady Miasta. Dlatego musiał się wycofać z wyścigu na prezydenta Warszawy - stwierdził Andrzej Rozenek, kandydat Lewica Razem na prezydenta Warszawy.

Andrzej Rozenek na Facebooku tłumaczy, że Guział zrezygnował kandydowania w najgłupszy sposób w jaki mógł to zrobić. - Sprzedał się PiS-owcom, to jest prostytucja polityczna - podkreślił kandydat SLD. Dodał, że nie ma on żadnego poparcia i znaczenia.