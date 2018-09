Rozenek w obronie chorych kobiet na raka. "Nie pozwolimy zamknąć szpitala przy Górczewskiej"

Andrzej Rozenek stanął w obronie centrum medycznego ATTIS, który nie dostał od NFZ kontraktu na prowadzenie świadczeń z onkologi. - Bolesne jest kiedy marnuje się sprzęt oraz możliwości i potencjał, który może służyć w walce z tą potworną chorobą - tłumaczy kandydat SLD.

Wtorkowa konferencja kandydata SLD odbyła się przed szpitalem przy ulicy Górczewskiej. Tłumaczył, że nie ma nic gorszego jak śmiertelna choroba, a tą śmiertelną chorobą jest rak . - W Polsce nie ma praktycznie rodziny, która by się z tą chorobą nie zetknęła. Nie znam takiej rodziny i wiem, że wiąże się to z ogromną tragedią. Bardzo często ludzie pozostają bezradni, czekają w niekończących się kolejkach i nie potrafią sobie z tym problemem poradzić - mówił Rozenek.

- Tym bardziej bolesne jest kiedy marnuje się sprzęt oraz możliwości i potencjał, który może służyć w walce z tą potworną chorobą. To bardzo smutne i mamy tutaj pretensje do ministra zdrowia, który za to bezpośrednio odpowiada. Mamy też pretensje do całego systemu, który został w taki a nie inny sposób zorganizowany i uniemożliwia dalsze funkcjonowanie tego szpitala - tłumaczył kandydat SLD na prezydenta Warszawy.

Rozenek zaapelował do kontrkandydatów, aby nie pozwolili zamknąć centrum medyczne ATTIS, w którym znajduje się Zakład Onkologii Kobiecej. - To jest to, co nam, kobietom po przejściach lub w trakcie choroby, jest bardzo potrzebne i nie możemy się zgodzić na to, żeby taki oddział nie był finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia - przekonywała kandydatka na radną Krystyna Kozłowska.