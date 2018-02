Rozładowuje ci się telefon? Naładujesz go w miejskim autobusie

To kolejny pomysł Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie zachęcający kierowców do korzystania z komunikacji miejskiej.

"200 ładowarek USB, czyli 400 gniazdek do ładowania telefonu czy tabletu zamontowaliśmy w autobusach MZA" - poinformował na Twitterze stołeczny ratusz.

Ładowarki USB zainstalowano we wszystkich zamawianych obecnie autobusach dla Miejskich Zakładów Autobusowych. Poza tym w ponad 1000 autobusach można korzystać z bezpłatnego Wi-Fi.

Do korzystania z miejskiej komunikacji zachęca również ZTM. Spółka ruszyła z programem "Agent mobilności”. Dzięki temu każdy pracodawca może teraz dofinansować swoim pracownikom bilet długookresowy. "Wystarczy wysłać maila do ZTM, by otrzymać ofertę i umowę" - informowała warszawska radna Aleksandra Gajewska.