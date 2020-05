Rozpoczyna się długo wyczekiwana przebudowa al. Jana Pawła II

Przebudowa ronda Czterdziestolatka i al. Jana Pawła II to jedna z inwestycji najdłużej wyczekiwanych przez warszawiaków. Obecnie nie ma tam udogodnień dla osób starszych, niepełnosprawnych czy opiekunów z dziećmi. Brakuje również infrastruktury dla zwykłych pieszych i rowerzystów.

To wszystko ma niedługo ulec zmianie. Inwestycja zakłada remont i przebudowę istniejących jezdni. Zachowany zostanie jednolity przekrój całego ciągu komunikacyjnego. Dziś w pobliżu Dworca Centralnego jezdnia rozszerza się do pięciu pasów ruchu. Na dalszym odcinku kierowcy mają do dyspozycji trzy pasy.