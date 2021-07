Rozpoczyna się Lato Konesera. Mnóstwo ekscytujących wydarzeń na warszawskiej Pradze

Do końca wakacji w Centrum Praskim Koneser odbywają się również organizowane przez Fundację Godnie Żyć i Dom ze Sztuką Koncerty Czwartkowe. Podczas nich wspaniali muzycy prezentują dzieła mistrzów muzyki klasycznej: Chopina, Mozarta, Bacha, Moniuszki czy Lutosławskiego. Projekt prowadzony jest we współpracy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Muzyka 2021. Z kolei od 26 czerwca aż do końca lipca na placu Konesera dostępny będzie namiot Festiwalu Kultura Nieponura. To warszawski projekt społeczny promujący młodych artystów oraz popularyzujący korzystanie z legalnych źródeł kultury.