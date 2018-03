Rozwiązujemy 5 najczęstszych problemów podczas malowania ścian

Zacieki, pęcherzyki powietrza pod farbą, pękająca powłoka… Malowanie może przysporzyć wielu problemów nie tylko początkującym. Podpowiadamy, jak sobie radzić z 5 najczęściej pojawiającymi się problemami podczas malowania ścian.

Po zakończeniu malowania zerkasz pod światło na efekt swojej pracy i… widzisz, że kolor farby jest niejednolity. Jak to się stało? Przyczyn może być kilka: malowanie przy zbyt wysokiej temperaturze (optymalna temperatura do malowania to od 5 do 30°C, a w przypadku emulsji od 10 do 30°C), nieprawidłowe przygotowanie podłoża lub nierównomierne nakładanie produktu.

Jeśli naszym problemem jest niejednolity kolor ścian, powierzchnię powinniśmy delikatnie przeszlifować, odpylić, zagruntować, (jeżeli to konieczne), i pokryć ponownie farbą, unikając malowania w wysokich temperaturach. Pamiętajmy także, aby przed przystąpieniem do prac malarskich dobrze wymieszać farbę. Warto stosować wyroby z jednej szarży produkcyjnej lub wymieszać farby z kilku opakowań w jednym większym.