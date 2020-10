Artykuł sponsorowany

Rozwód a długi - Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Długi a rozwód to popularne hasło, które można znaleźć w wyszukiwarce. W myśl polskiego prawa za zobowiązania odpowiada za wszelkie zobowiązania osobistym majątkiem. W przypadku wspólnych pożyczek małżonkowie odpowiadają wspólnie. Niestety w wielu przypadkach rozwód i podział majątku nie chroni majątku przed egzekucją. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy w przypadku wspólnoty majątkowej osoba, która nie zaciągnęła długu, musi spłacać go solidarnie z byłym współmałżonkiem?

Rozwód a długi - Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Rozwód a długi - Kto odpowiada za spłatę zobowiązań? Niestety wierzycieli bardzo często nie interesuje ani podział majątku, ani rozwód. W przypadku podziału majątku pomiędzy współmałżonkami sąd dokonuje jedynie podziału aktywów, czyli nieruchomości, mebli, środków pieniężnych oraz innych cennych przedmiotów, które zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku postępowania sądowego o podziale majątku, nie dochodzi do podziału długów. Dlaczego? Sprawa wydaje się dosyć prosta. Skoro to małżonkowie wspólnie podjęli decyzję, udając się do wierzyciela, wspólnie powinni też spłacić wszelkie swoje zobowiązania. W momencie, kiedy jedna ze stron okaże się niewypłacalna, wierzyciel może ściągnąć należności od drugiej strony nawet mimo orzeczenia rozwodu (dowiedz się więcej:https://kancelariasprawyrodzinne.pl/adwokat-rozwod-warszawa/). Odpowiedzialność solidarna Hasło odpowiedzialność solidarna oznacza to, że oboje małżonkowie, decydując się na wzięcie pożyczki, wspólnie decydują się na jej spłatę. Hasło to oznacza, iż wierzyciel może solidarnie zażądać spłaty całego zobowiązania w przypadku, kiedy jedna ze stron okaże się niewypłacalna. W wielu sytuacjach zdarzało się tak, że wierzyciel zażądał spłaty 90% zobowiązania od jednej strony, obarczając drugą stronę jedynie 10% całości spłaty. Wierzyciel najczęściej kieruje prośbę o spłatę należności do strony, od której łatwiej będzie odzyskać pożyczone środki. Często stroną spłacającą jest w tym przypadku współmałżonek, który w wyniku podziału majątku otrzymał na przykład nieruchomość lub też małżonek, który jest zatrudniony w myśl umowy o pracę. Spłata długu a należna część majątku Warto jednak zaznaczyć, że osoba spłacająca zobowiązania nie musi być w tej sytuacji pokrzywdzona, gdyż po spłacie wszystkich należności może żądać odpowiedniej części od współodpowiedzialnego małżonka. Problem może pojawić się jednak wtedy, kiedy okaże się on niewypłacalny W takiej sytuacji strona, która spłaciła cały dług, stawiana jest w trudnej sytuacji. Rozwód a kredyt hipoteczny- Co zrobić w takiej sytuacji? W przypadku nabywania nieruchomości stan cywilny nie ma najmniejszego znaczenia, gdyż para decydując się na kredyt, jest postrzegana identycznie, jak małżeństwo. Nieruchomość nabywana jest w formie wspólnoty majątkowej. Skoro obie strony wyraziły chęć wzięcia kredytu, obie strony są gotowe na jego spłatę, dlatego bank nie udziela zgody na podział kredytu. W świetle prawa bankowego odpowiedzialność spłaty zadłużenia leży po obu stronach. Co zrobić w takiej sytuacji? Najczęściej kredyt przejmowany jest przez jednego z byłych małżonków. Przed taką decyzją konieczne jest złożenie stosownego wniosku wraz z dokumentami. Na ich podstawie bank orzeka, czy dana osoba ma zdolność kredytową i może przejąć kredyt. W przypadku niskich dochodów strony, która chce spłacić zobowiązanie sama i stać się jedynym właścicielem nieruchomości jest to niemożliwe. Patronem merytorycznym artykułu jest Radca Prawny Lucyna Szabelska – z kancelarii kancelariasprawyrodzinne.pl

