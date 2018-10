Ruchome schody przy Metrze Centrum wciąż nieczynne

Ruchome schody przy tzw. patelni, prowadzące na peron metra w stronę Kabat wciąż nie działają. W czwartek doszło do poważnej awarii, w wyniku której kilka osób zostało rannych. Utrudnienia mogą potrwać nawet do listopada.

To oznacza, że dziesiątki tysięcy ludzi, którzy wsiadają w centrum do pociągu w stronę Kabat, musi iść naokoło, przez galerię nad peronem, albo korzystając z wejść od Placu Defilad. Można również korzystać z wind, ale przejazd na dół i z powrotem na powierzchnię zabiera ponad minutę, a do środka zmieści się zaledwie kilka osób. Dla spieszących się w godzinach szczytu to istny koszmar.