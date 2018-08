Ruchy Miejskie żądają dymisji szefa klubu PO w Radzie Warszawy. "Jest odpowiedzialny za manipulacje"

Miasto Jest Nasze chce dymisji szefa klubu PO w Radzie Warszawy Jarosława Szostakowskiego. Tłumaczą, że jest odpowiedzialny za manipulacje okręgami wyborczymi.

Stołeczny ratusz odwołał się od decyzji PKW do sądu pierwszej instancji, a następnie do sądu drugiej instancji. Ostatecznie Wojewódzki Sąd Administracyjny stanął po stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Tydzień temu podczas nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz przywróciła wcześniejszą liczbę okręgów wyborczych na Pradze-Południe.

Teraz koalicja 11 organizacji, która startuje w wyborach samorządowych, żąda wyciągnięcia konsekwencji i odwołania ze stanowiska przewodniczącego klubu PO w Radzie Warszawy Jarosława Szostakowskiego. To on w marcu 2018 r. wnosił poprawki, które zmieniały kształt okręgów wyborczych m.in. na Ochocie.

Patryk Słowicki ze stowarzyszenia Ochocianie tłumaczył, że okręgi zostały zmienione wrzutką na komisji, bez uprzedzenia kogokolwiek. - My już w marcu alarmowaliśmy, że ten podział łamie zasady. Nie można tak drastycznie z kadencji na kadencję zmieniać okręgów wyborczych. Zaskarżyliśmy to do Komisarza Wyborczego. PO stwierdziła, że zrobi tak jak w „Samych Swoich“: „Sądy sądami, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie“. Warto przytoczyć, co napisał sąd pierwszej instancji: „zmiana okręgów wyborczych była działaniem przeciwko obywatelom“. Od dziś będziemy tak rozwijać skrót PO: „Przeciwko Obywatelom“ - podsumował Słowicki.