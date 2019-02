Ruszyły zapisy do przedszkoli 2019. Jak zwiększyć swoje szanse?

W środę o 13:00 wystartowała rekrutacja do warszawskich przedszkoli. Rodzice będą musieli się pospieszyć. Czas na złożenie elektronicznego wniosku w systemie mija 7 marca. Na dzieci czeka 17 tysięcy miejsc, ale nie wszystkim uda się dostać do wybranej w pierwszej kolejności placówki.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Warszawskie przedszkole nr 328 na Bielanach (East News, Fot: Stefan Maszewski/REPORTER;)

Szanse na przyjęcie do przedszkola, które jest najbliżej miejsca zamieszkania, pracy lub po prostu spodobało się rodzicom, są większe dla podatników rozliczających się w stolicy. To właśnie dzieci tych osób będą mieli pierwszeństwo nad pozostałymi. Oprócz punktów, które decydują o dostaniu się do konkretnej placówki, liczy się też... terminowość.

System rekrutacyjny ruszył dziś, czyli 20 lutego. Można się tam zalogować od godz. 13:00. Rodzice, którym zależy na umieszczeniu ich pociech w wymarzonym przedszkolu, mają czas na wypełnienie specjalnego wniosku przez internet do 7 marca. W elektronicznym formularzu wystarczy podać imię i nazwisko oraz pesel dziecka.

Jak przekazała portalowi TVN Warszawa Katarzyna Pieńkowska z biura prasowego ratusza, w systemie jest przedstawiona oferta przedszkoli oraz harmonogram i zasady wpisów. Określono także sposób przyznawania punktacji. Rodzice mogą wybrać tyle placówek, ile tylko chcą. Wyżej na liście znajdą się te przedszkola, na którym im najbardziej zależy - w kolejności od pierwszego do ostatniego wyboru.

Rodzic decyduje

Każdy wniosek po wypełnieniu należy wydrukować i podpisać, a następnie zanieść do przedszkola z pierwszej pozycji na liście. Można to zrobić najpóźniej do godz. 16:00 jeszcze dzień po zamknięciu systemu, czyli 8 marca. Kto o tym zapomni, ten po prostu straci możliwość wzięcia udziału w rekrutacji na 2019 rok. Oczywiście jest jeszcze rekrutacja uzupełniająca, ale tej rodzice raczej starają się unikać.

Wszystko rozstrzygnie się 10 kwietnia. W ten dzień rodzice dowiedzą się, czy ich pociecha dostała się do wymarzonego przedszkola i będą mogli zadecydować, czy zgadzają się na przyjęcie dziecka do danej placówki. Mają na to czas do 17 kwietnia. Więcej informacji na temat harmonogramu zapisów i zasad rekrutacji można uzyskać TUTAJ.

Widzisz coś ciekawego? Masz zdjęcie, filmik? Prześlij nam przez Facebooka na wawalove@grupawp.pl lub dziejesie.wp.pl