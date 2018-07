Rutkowski idzie na pytona! "Jak będzie trzeba, to użyjemy śmigłowca"

Od tygodnia służby bezskutecznie próbują wytropić grasującego po nadwiślańskich plażach gada. Oprócz ratowników z fundacji Animal Rescue Polska, policji, strażaków i wolontariuszy, swoją pomoc zaoferował jasnowidz Krzysztof Jackowski. Teraz do tego grona dołączył jak dotąd wielki nieobecny - Krzysztof Rutkowski.

Swoją gotowość do poszukiwań były właściciel biura detektywistycznego zgłosił za pomocą mediów społecznościowych. Na zdjęciach widać, jak Rutkowski dumnie pozuje z lornetką, ubrany w wojskową czapkę i kurtkę moro. Oczywiście patroluje brzegi rzeki z łodzi, bacznie śledząc okolicę. "Poszukiwania pytona tygrysiego na Wiśle" - brzmi dopisek pod fotografią.

O powody włączenia się detektywa-celebryty do słynnej na całą Polskę akcji zapytaliśmy osobiście: - Pomysł zrodził się spontanicznie. Płynęliśmy akurat z kilkoma policjantami, więc postanowiłem im pomóc. Wszystkie ręce na pokład - powiedział nam Rutkowski.

Nowa inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem internautów. W komentarzach nie brakuje słów zagrzewających detektywa do walki: "Dawaj Rambo, Jadziesz z nim!", "Rutkowski wkracza do akcji, pytonie uciekaj!", "aleś mnie zaimponował w tej chwili", "drżyj, pytonie" - to tylko garstka z nich. Oczywiście są też głosy krytyczne, ale ich można było się spodziewać.