Ryanair wznawia loty. Bilety w atrakcyjnych cenach i wylot z Modlina

Koronawirus w Warszawie. Od lipca polecimy z Modlina

Z podwarszawskiego lotniska w Modlinie polecimy w 54 kierunki. Bilety dostępne są na stronie internetowej przewoźnika. Co ciekawe, bilety do Wiednia czy Bolonii kosztują zaledwie 39 złotych. Z kolei za lot do Bergamo zapłacimy 46 złotych. Nieco więcej kosztuje bilet do Dublina (155 złotych) czy 248 złotych do Sewilli. Lot do stolicy Portugalii to koszt 282 złotych. Oprócz tego w ofercie linii lotniczych znajdziemy loty do Szwecji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii.