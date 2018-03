Rzecznik zakłócał program TVP. Burmistrz Pragi Południe tłumaczy: wypełniał obowiązki służbowe

Ciąg dalszy afery z udziałem rzecznika dzielnicy Pragi Południe Jerzego Gierszewskiego. Radny PiS poprosił burmistrza o wytłumaczenie "dziwnego zachowania" rzecznika podczas nagrywania programu telewizyjnego "To Jest Temat". Gierszewski "przebrał się" za lokatora i zakłócał program.

- Miał czapkę bejsbolówkę i krzyczał do lokatorów, że gadają bzdury. Razem z nim przyszła grupa osób. Namawiał ich, żeby nas zagłuszali. Mieli ze sobą syrenę do robienia hałasu. Jak prowadzący program próbował do niego podejść, to się chował - mówił nam Jakub Żaczek z Komitetu Obrony Praw Lokatorów, który uczestniczył w nagraniu.