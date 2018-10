Sauna Ganbanyoku – 60 minut i 1200 kalorii mniej! Poznaj efekty Ganbanyoku dla zdrowia

Stres, wiele godzin przy biurku, niezdrowe jedzenie, nadmiar obowiązków – znamy to wszyscy. Potrzebna jest regeneracja, aby zachować równowagę psychiczną i odzyskać energię. Wyjazd do uzdrowiska? Wakacje na Hawajach? A może pobyt w SPA & Wellness? Wśród zabiegów relaksacyjnych coraz bardziej popularna staje się sauna Ganbanyoku wywodząca się z Japonii.

Czym jest Ganbanyoku?

Sauna Ganbanyoku przywędrowała do Polski z Japonii. Jak wygląda Ganbanyoku? Znajdujemy się w pomieszczeniu, wyłożonym płytami z czarnej wulkanicznej krzemionki, która pochodzi z japońskiej wyspy Hokkaido. To jedyne miejsce na świecie, gdzie czarna krzemionka (Black Silica) jest wydobywana. Płyty są podgrzewane do temperatury ok. 42°C, a my po prostu na nich leżymy, na rozłożonym ręczniku. Przyjemne ciepło emanujące z krzemionkowych płyt przenika nasze ciała i wnika w nie nawet na głębokość 5 cm. Słowo „Ganbanyoku” znaczy po japońsku „skalna kąpiel” – to coś zupełnie innego niż sauna fińska czy łaźnia parowa. Nie ma tu wody w postaci pary, nie pocimy się nadmiernie, nie doświadczamy uczucia uderzającego gorąca. Jest natomiast odczucie przyjemnego ciepła, które rozchodzi się po całym ciele.