Schronisko w Józefowie jest likwidowane? To kłamstwo, które od lat krąży w internecie

Na Facebooku znów rozsyłana jest dramatyczna wiadomość, że schronisko w Józefowie pod Warszawą jest likwidowane. "Od lat borykamy się z cyklicznym pojawianiem się tej informacji. Prosimy o nie udostępnianie jej" - apelują przedstawiciele azylu.

"Ważne! Zapadła decyzja o likwidacji schroniska w Józefowie, 600 psów i 30 kotów zostanie uśpionych! Błagam was, rozpowszechniajcie tę wiadomość. Może ktoś wziąłby na dom tymczasowy jakiegoś zwierzaka. Będziemy też zbierać karmę, pieniądze na hoteliki, by choć trochę ich uratować" - brzmi informacja, do której dołączone są telefony do dwóch osób.