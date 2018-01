Skłodowska. Radium girl. Premiera w Teatrze WARSawy

Teatr WARSawy i Teatr Papahema, zapraszają na spektakl w reżyserii Agaty Biziuk „Skłodowska. Radium girl”. Pierwsze spektakle 27 i 28 stycznia 2018 w Teatrze WARSawy, który jest współproducentem przedstawienia.

Spektakl przewrotnie używa figury Marii Skłodowskiej - Curie, by poruszyć kwestie szeroko rozumianej wolności, respektowania praw kobiet, wieloaspektowego przekraczania własnych granic, naruszania prywatności osób publicznych, przerostu ego i ambicji, a także, przynależnej systemowi edukacji, tendencji do zamykania ludzkiego życia w banalnych formułkach. Istotne zagadnienia społeczne konfrontowane są z życiową postawą noblistki, której przywraca się prawo do szczerej, intymnej, nierzadko kontrowersyjnej wypowiedzi..