Sławomir Antonik: Nie wyobrażamy sobie, żeby w szkołach nie było WiFi

- Nie wyobrażamy sobie, żeby w szkołach nie było WiFi, żeby były ograniczone możliwości funkcjonowania pracowni, żeby nauczyciele bronili się przed zastosowaniem nowoczesnych środków nauczania, a z tym mamy dzisiaj do czynienia - powiedział kandydat na prezydenta Warszawy, burmistrz Targówka.



- Młodzi ludzie uczący się w warszawskich szkołach i na wyższych uczelniach są potencjalnymi liderami. Musimy stworzyć im warunki do tego, uruchamiając, wspomagając start-upy, znajdować dla nich rozwiązania, a jednocześnie funkcjonować w obrębie rozwoju przedsiębiorczości - mówił kandydat. Zaznaczył, że szkoły obecnie często są wyposażone w nowoczesny sprzęt, który jednak zwykle "leży na zapleczu". - Musimy to wszystko uruchomić i wykorzystać - powiedział samorządowiec.

Sławomir Antonik zaproponował również utworzenie Rad Osiedli, dzięki którym mieszkańcy zyskaliby głos w dyskusji. - Z pewnością zintensyfikujemy prace nad tym, żeby we wszystkich zakątkach miasta, we wszystkich dzielnicach powstały Rady Osiedli - zapewnił kandydat.

Kolejnym tematem porusznym podczas konferencji był temat smogu. Przekonywał, że powinno się utworzyć parkingi metropolitalne poza aglomeracją warszawską. - To zmniejszyłoby liczbę samochodów wjeżdżających do centrum miasta o ok. 400 tys.- stwierdził burmistrz.