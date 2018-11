Słynne zdjęcie z 11 listopada. Autorka opowiada o kulisach powstania zdjęcia

Najpopularniejsze zdjęcie z hotelu Novotel krąży nie tylko po Polsce, ale i po świecie. - Absolutnie się tego nie spodziewałam. W ogóle wymknęło mi się to spod kontroli. Nie spodziewałam się absolutnie takiego odzewu - tłumaczy autorka zdjęcia, Ada Zielińska.



Tłumaczy, że to są dwa zdjęcia sklejone do jednego. - Najpierw zrobiłam zdjęcie Pauliny siedzącej na łóżku i czekałyśmy, aż ta Warszawa zacznie płonąć i potem zrobiłam zdjęcie to, które jest za oknem, z racami - mówi Zielińska.