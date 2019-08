Śmierć 16-latki na ścieżce rowerowej w Warszawie. Zarzuty dla urzędników

Prokuratura okręgowa w Warszawie postawiła zarzuty trzem urzędnikom z bielańskiego ratusza. Sprawa ma związek z tragiczną śmiercią 16-letniej Magdy Kowalak, która 31 marca 2017 potknęła się na niedokończonej ścieżce rowerowej i wpadła pod nadjeżdżające auto.

Miejskim urzędnikom grozi więzienie. W czasie śledztwa prokuratura starała się sprawdzić, czy podczas budowy ścieżki nie doszło do rażących zaniedbań, które mogły przyczynić się do śmierci 16-letniej Magdy. Były burmistrz i wiceburmistrz mogą zostać skazani na karę grzywny, ograniczenie wolności lub nawet rok więzienia. Urzędnikowi nadzorującemu grozi do 3 lat pozbawienia wolności.