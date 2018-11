Śmiertelny wypadek pod Warszawą. Wpadł pod pociąg

W Brwinowie 38-letni mężczyzna wpadł pod pociąg. Okoliczności zdarzenia bada prokuratura. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że doszło do samobójstwa.

Rzecznik pruszkowskiej policji, Karolina Kańka tłumaczy, że po godzinie 7.00 dostali informację, że na stacji PKP w Brwinowie doszło do wypadku z udziałem 38-letniego mężczyzny. - Niestety mężczyzna zmarł pod kołami pociągu . Na miejscu był prokurator, który przeprowadzał czynności procesowe wraz z policjantami. Ciało decyzją prokuratora zostało skierowane na sekcję zwłok - mówi WawaLove rzecznik.

Dodaje, że przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane w śledztwie prokuratorskim. - Po godzinie 9.00 utrudnienia zostały usunięte i pociągi włączono do ruchu - informuje Kańka.

- Kochani, przed chwilą mężczyzna ok. 40 lat, dobrze ubrany, na stacji w Brwinowie rzucił się pod pociąg. Zostawił portfel i teczkę na peronie. Widziałem go jak leży wyciągając ręce pod kołami pociągu. Podobno już martwy. Mówiłem policjantom by poszukali jego kom. i powiadomili rodzinę. Wszyscy ludzie zdenerwowani - czytamy na grupie facebookowej "Brwinów wspólne sprawy".