Smog w Warszawie. Będzie tak samo źle, jak rok temu?

Od zeszłego sezonu w stolicy zlikwidowano zaledwie 175 z ok. 18000 kopciuchów - alarmują media. Podkreślają, że finansowany przez miasto program wymiany trujących pieców działa dopiero od kilku dni, więc na poprawę powietrza w porównaniu z ubiegłym rokiem nie mamy co liczyć.

Media dodają, że w tym roku mieszkańcy Warszawy w ramach finansowanego przez stołeczny ratusz programu zlikwidowali zaledwie 175 pieców. Chociaż wydano na to 2 mln zł, to kropla w morzu, bo miasto ma na walkę z trującymi piecami aż 300 mln zł.

Właśnie dlatego niewielu mieszkańców zgłosiło się, by wziąć udział w projekcie i wymienić ogrzewanie na bardziej ekologiczne. Szef Biura Ochrony Powietrza w stołecznym ratuszu Marcin Morawski przewiduje, że gdy mieszkańcy dowiedzą się o nowych możliwościach, zainteresowanie dofinansowaniem może wzrosnąć nawet kilkukrotnie.

"Urzędnicy będą pisać, dzwonić i odwiedzać ludzi, którzy powinni wymienić kopciuchy i namawiać ich do złożenia wniosków. Wtedy jest szansa na poprawę. Na razie jednak stolicę czeka kolejna zima ze smogiem za oknem" - podkreśla RMF FM.

- Do 2020 roku chcemy zlikwidować je (kopciuchy - przyp. red.) i podłączyć (mieszkania ogrzewane za pomocą tych pieców - przyp. red.) do sieci gazowej. I to nie tylko te, które są w mieszkaniach komunalnych, ale również chcemy opracować plan dla mieszkań spółdzielczych czy prywatnych - mówił w kampanii przed wyborami samorządowymi Rafał Trzaskowski. Polityk podkreślał, że walka o czyste powietrze w stolicy będzie jednym z jego priorytetów. Od tamtych słów minął ponad rok, ale na pierwsze efekty wciąż musimy jednak poczekać.