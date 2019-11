Smog w Warszawie. Dobra jakość powietrza 5 listopada 2019 w stolicy

Smog w stolicy. We wtorek, 5 listopada 2019 r. jakość powietrza w Warszawie jest dobra. Sprawdź dokładne wartości zawartości pyłów w poszczególnych dzielnicach Warszawy.

Warszawa. Smog i jakość powietrza 5 listopada

We wtorek dopuszczalne normy nie zostały przekroczone w żadnym punkcie pomiarowym. Średnia zawartość PM10 w powietrzu w Warszawie (według pomiarów airly.eu) wynosi dziś ok. 20 µg/m3. Dopuszczalna norma to 50µg/m3. Stan alarmowy rozpoczyna się od 300µg/m3.