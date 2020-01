Smog w Warszawie. Jaka jest jakość powietrza 14 stycznia 2020? Sprawdź aktualne pomiary

Smog w stolicy. Wtorek 14 stycznia 2020 r. zapowiada się na pogodny i niemal bezchmurny dzień. Tak ma być przed południem. Sprawdzamy, jak taka pogoda przekłada się na jakość powietrza w Warszawie.

Warszawa. Smog i jakość powietrza 14 stycznia 2020

We wtorek wszystkie stacje pomiaru jakości powietrza wskazywały przekroczenie dopuszczalnych norm. I to niemal dwukrotne. Oznacza to, że 14 stycznia jakość powietrza jest zła. Przypomnijmy, że średnia zawartość PM10 w powietrzu w Warszawie (według pomiarów airly.eu) wynosi dziś ok. 90 µg/m3. Dopuszczalna norma to 50µg/m3. Stan alarmowy rozpoczyna się od 300µg/m3.