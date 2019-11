Smog w Warszawie. Jakość powietrza w czwartek 21 listopada 2019

Smog w stolicy. Czwartek, 21 listopada 2019 r., według prognoz będzie pochmurny i deszczowy. Sprawdzamy, jak temperatura poniżej 10 st. C wpływa na smog i zawartość zanieczyszczeń w powietrzu.

Warszawa. Smog i jakość powietrza 7 listopada

Tego dnia dopuszczalne normy nie zostały przekroczone we wszystkich punktach pomiarowych. Mapy smogowe w czwartkowy ranek "świeciły się" na zielono. Średnia zawartość PM10 w powietrzu w Warszawie (według pomiarów airly.eu) wynosi dziś ok. 20 µg/m3. Dopuszczalna norma to 50µg/m3. Stan alarmowy rozpoczyna się od 300µg/m3.