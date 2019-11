Smog w Warszawie. Jakość powietrza w stolicy w czwartek 7 listopada 2019

Smog w stolicy. W czwartek, 7 listopada 2019, jest gorsza niż w poprzednich dniach tego tygodnia. W północno-zachodnich częściach stolicy jest najgorzej. Sprawdź dokładne wartości zawartości pyłów w poszczególnych dzielnicach Warszawy.

Warszawa. Smog i jakość powietrza 7 listopada

W czwartek dopuszczalne normy zostały przekroczone we wszystkich punktach pomiarowych. Średnia zawartość PM10 w powietrzu w Warszawie (według pomiarów airly.eu) wynosi dziś ok. 75 µg/m3. Dopuszczalna norma to 50µg/m3. Stan alarmowy rozpoczyna się od 300µg/m3.