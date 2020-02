Śnieg w Warszawie. Co przyniesie pogoda w kolejnych dniach?

Warszawa doczekała się zimy. Śnieg nad stolicą pojawił się w środę i wiele wskazuje na to, że szybko nie odpuści. Czy pogoda w najbliższych dniach zgotuje nam zimową aurę?

Pogoda w Warszawie na 20 stycznia

Zgodnie z przewidywaniami synoptyków śnieg będzie padał do godziny 15. Później pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Przez cały dzień powinniśmy spodziewać się dodatniej temperatury, choć odczuwalna będzie wynosić ok -4 st. C. W ciągu dnia może wystąpić również silny wiatr. Po południu jego prędkość będzie sięgać 28 km/h.

Pogoda w Warszawie na kolejne dni

Kolejne dni będą deszczowe i coraz cieplejsze. W czwartek termometry odnotują do 3 st. c, a odczuwalne będzie ok -1 st. C. Opady deszczu pojawią się w nocy i nad ranem oraz późnym popołudniem. Prędkość wiatru wyniesie maksymalnie -4 st. C.

Przelotny deszcz będzie dawał się we znaki w piątek. Opadom ma towarzyszyć wysoka temperatura, sięgająca 6 st. C. Prędkość wiatru przez większość dnia utrzyma się poniżej 20 km/h.