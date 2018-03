Sortownia drobiu, odpady i smród. Mieszkańcy Targówka protestują, a urząd dzielnicy nie widzi problemu

Mieszkańcy nie zgadzają się na budowę sortowni drobiu. - Pojawią się odpady mięsa, smród i wzmożony ruch - podkreślają. Urząd Dzielnicy Targówek pomimo protestów po cichu zgodził się na budowę inwestycji. - Nie mogliśmy nic zrobić - tłumaczył wiceburmistrz na spotkaniu z mieszkańcami.



Inwestycja już się rozpoczęła. Na działce ma pojawić się "budynek biurowy i magazynowo-dystrybucyjny mięsa i wędlin wraz z dzieleniem drobiu". Jednak jest to tylko zapis w dokumentach, a sąsiedzi tłumaczą to inaczej. - Teoretycznie jest tam pakowanie drobiu, ale fakty są takie, że przyjedzie mięso, a z tego produktu na pewno będą odpady i to wszystko będzie musiało być utylizowane. Filtry będą dobrze działać przez pierwsze pięć lat, jednak później mogą być słabsze. Przedsiębiorcy, którzy mają w sąsiedztwie firmy, boją się, że będzie nieprzyjemny zapach i nikt nie będzie chciał w tym miejscu pracować, a mieszakńcy nie wytrzymają smrodu - wyjaśnia jeden z mieszkańców Targówka.

Mieszkańcy rozpoczęli protesty odkąd dostali pismo 16 grudnia 2015 roku dotyczące opinii sąsiadów o działce, na której ma powstać sortownia drobiu. Przedsiębiorcy na początku wysyłali liczne pisma do urzędów, jednak ich protesty był głuche i niewidoczne, a lakoniczne odpowiedzi urzędników nie przynosiły skutków. Dopiero gdy radny dzielnicy Grzegorz Golec zaprosił Małgorzatę Schweitzer właścicielkę z firmy Reha Fund produkującej sprzęt rehabilitacyjny, która graniczy z inwestycją protesty ruszyły do przodu. Sprawą zainteresowały się media, a bodźcem do głośnego działania było rozpoczęcie rozbiórki budynków, które znajdowały się na działce, na której ma powstać sortowania. - O planach rozbiórki graniczące firmy nie były poinformowane, a hałas i unoszący się pył zirytował właścicieli - tłumaczy WawaLove jeden z mieszkańców Targówka.

Firma starająca się o pozwolenie na budowę dostarczyła dokumenty wskazujące, że zgoda środowiskowa nie jest potrzebna. To wystarczyło, by dzielnica wydała pozwolenie na budowę 31 lipca 2017 roku w szczycie urlopowym. - Najważniejszym elementem jest zgoda środowiskowa, ale urząd o to nie wystąpił, a poprosił tylko inwestora Bruno Tassi, żeby sam o to wystąpił. Jest to kuriozum, gdyż w pobliżu znajdują się budynki mieszkalne i przedsiębiorstwa medyczne, a powstać ma w tym miejscu produkcja kurczaków, dodatkowo powstaną odpady biologiczne, nieprzyjemny zapach i wzmożony ruch - zaznacza pan Bernanrd. Dodaje, że w pobliżu znajdują się firmy, mieszkańcy i działkowicze, żaden z tych podmiotów nie dostał zgody na to, żeby być stroną w sprawie, pomimo, że od działki, gdzie ma się znajdować inwestycja do budynków mieszkalnych jest około 500 metrów.