Spacer z psem stał się rutyną? Ten cykl wydarzeń cię z niej wyleczy

Jeżeli jesteś właścicielem psa, mamy dobrą informację. Szykuj sportowe obuwie, zabierz swojego pupila i do biegu, gotowi, start! Aktywność na świeżym powietrzu służy nam wszystkim, a naszym czworonożnym przyjaciołom w szczególności. Dlatego z inicjatywą jeszcze ciekawszych wspólnych wypraw rusza cykl spotkań Carniloving.

Chodzi o cykl wydarzeń przygotowanych specjalnie z myślą o każdym, kto uwielbia psy i chciałby dawać im to co najlepsze. Będzie to wyjątkowa okazja nie tylko na ciekawy spacer, ale przede wszystkim będzie to możliwość aktywizacji i zachęcenia do socjalizacji naszych czworonożnych przyjaciół.