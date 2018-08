Spektakl muzyczny „Niewarszawa”. Z okazji 74 rocznicy wybuchu Powstania

„Niewarszawa" to muzyczny seans spirytystyczny, 13 piosenek-duchów. Powstał w koprodukcji Teatru WARSawy i Pożaru w Burdelu. Podczas spektaklu piosenki zaśpiewa Lena Piękniewska-Bem. Premiera 20 sierpnia o godz. 20.00 w Teatrze WARSawy.

Przewodniczką po widmach przedwojennych kabaretów, kawiarń i lunaparków będzie Krystyna Krahelska, poetka, która pozowała do rzeźby warszawskiej syrenki i zginęła w Powstaniu. Wskrzeszona w ramach programu „100 wskrzeszeń na stulecie Polski” artystka oprowadzi zwiedzających po mieście naznaczonym tragediami ludzi, którzy umieli się bawić i kochali życie. Przypomni zapomniane postaci, miejsca, uczucia i legendy miejskie: o błękitnym wieżowcu, zatopionym na dnie Wisły okręcie „Bajka”, czy powstańcu Wiesławie, który co roku przybywa do współczesnej Warszawy, by szukać posiłków.