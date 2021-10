Spiderman z Raciąża. Ucieczka 16-latka mrozi krew w żyłach

- Na wniosek prokuratury, decyzją sądu, młody mieszkaniec powiatu płońskiego został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za przestępstwo rozboju kodeks karny przewiduje karę nawet do 12 lat pozbawienia wolności - informuje rzeczniczka policji w Płońsku. Dodaje także, że 16-latek wrócił do placówki w Świętokrzyskiem, gdzie zgodnie z decyzją sądu powinien przebywać do momentu osiągnięcia pełnoletności.