Śpiewak po raz 18 pozwany. "Jest to próba nacisku na nas, żebyśmy odpuścili"

Jak Śpiewak został pozwany tym razem przez mecenasa Szaniawskiego. - Ujawniliśmy, że kierowana przez niego kancelaria przejęła kamienicę przy ul. Stępińskiej 17. Zamiast przepraszać za to, co robił, kieruje przeciwko mnie pozew w trybie karnym - pisze w sieci aktywista.

- Warszawa ma 18 dzielnic, a ja 18 pozwów. Do grona miliarderów i polityków pozywających mnie, za ujawnianie ich udziału w aferze reprywatyzacyjnej, dołączył mecenas Jerzy Szaniawski - pinformował na Facebooku, kandydat Wygra Warszawa.

- 20 sierpnia ujawniliśmy, że kierowana przez niego kancelaria przejęła kamienicę przy ul. Stępińskiej 17. W tym samym czasie mecenas Szaniawski zgłosił się jako kandydat do przejmowanego przez PiS Sądu Najwyższego. Dziś zamiast przepraszać za to, co robił, kieruje przeciwko mnie pozew w trybie karnym. Nie martwcie się - podobnie jak wcześniejsze sprawy - tę również wygramy! - czytamy na Facebooku.