Śpiewak ujawnia #CokryjeJaki. "Afera reprywatyzacyjna ściśle związana z samym jądrem warszawskiego PiS"

Jan Śpiewak prowadzi akcję "Co kryje Jaki". W ramach tego projektu ujawnia "w jaki sposób PiS kryje swój udział w dzikiej reprywatyzacji". Jak to jest możliwe, że tacy specjaliści w walce z korupcją nie zauważyli zaangażowania radnych PiS w aferę reprywatyzacyjną - stwierdził Śpiewak.

Kandydat "Wygra Warszawa" na prezydenta stolicy podczas poniedziałkowej konferencji przypomniał, że dzisiaj zaczynają się przesłuchania kandydatów do SN. - Sprawa absolutnie bardzo istotna, decydująca o ustroju naszego państwa i naszej przyszłości. Nie przypadkiem dziś również robimy konferencję nt. Przeszłości jednego z kandydatów do SN Jerzego Szaniawski - tłumaczył aktywista.

Prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa przekonuje, że im bardziej w głąb wchodzimy w ten układ, tym więcej brudów wychodzi, wypada z tej PiS-owskiej szafy. - Ernest Bejda jest wychowaniem Jerzego Szaniawskiego, który dzisiaj kandyduje, jak rozumiemy, z błogosławieństwem PiS do SN. Ernest Bejda z kolei jest osobą, która jest związana z Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskim. To po prostu ich człowiek, szef CBA jest po prostu człowiekiem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wąsik natomiast jest przyjacielem Marcina Rudnickiego, wiemy o tym doskonale, nie tylko ze słów Jakuba Rudnickiego, ale również ze zdjęć, informacji prasowych. To oni wedle słów Jakuba Rudnickiego zatrudnili go w warszawskim ratuszu w 2006 roku. Mamy więc układ towarzysko-biznesowy, który jest w jądrze tego układu reprywatyzacyjnego, afery reprywatyzacyjnej i Jerzy Szaniawski przejmuje nie tylko kamienice na ulicy Stępińskiej, ale bierze udział w wielu innych postępowaniach reprywatyzacyjnych - tłumaczy kandydat "Wygra Warszawa".