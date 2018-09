Śpiewak wybuduje Centralny Park nie tylko przy PKiN

Kandydat Wygra Warszawa na prezydenta stolicy w czwartek oświadczył, że jeśli wygra wybory wybuduje Centralny Park Odolan na warszawskiej Woli. Nowy Park miałby 10 hektarów terenów zielonych z pełną infrastrukturą.

- Na Odolanach mieszka 15 tysięcy mieszkańców, w dużej mierze młodych rodzin z dziećmi. Mimo to w okolicy jest tylko jeden niewielki skwerek - podkreślił Karol Perkowski, kandydata do Rady Warszawy z Woli.

Tłumaczy, że Odolany potrzebują terenu zielonego z prawdziwego zdarzenia - Na terenie parku będzie siłownia plenerowa, plac zabaw, strefa relaksu z leżakami miejskimi, wybieg dla psów oraz boiska do koszykówki i siatkówki . Do parku z dwóch stron prowadził będzie piękny, zielony deptak ze ścieżką rowerową - mówił Perkowski.

Kandydat zwrócił również uwagę na kwestię własności gruntów pod budowę nowego parku, część z nich należy obecnie do PKP jak się okazuje prawdopodobnie bezprawnie. - W 1990 roku przy okazji pierwszej reformy samorządowej, tereny "publiczne" zostały oddane z dniem 27 maja 1990 r. gminom na własność. Następnie te same tereny oddano w użytkowanie wieczyste PKP z dniem 5 grudnia 1990 r. Sęk w tym, że to co zostało z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. oddane gminom siłą rzeczy nie mogło zostać oddane w grudniu 1990 roku PKP. Fakt ten potwierdza uchwała sędziów NSA - wyjaśnił Śpiewak.