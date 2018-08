Śpiewak zmienił nazwę ronda Daszyńskiego. "Przez rondo mogą przejść tylko młodzi ludzie"

Podczas środowej konferencji członkowie porozumienia Wygra Warszawa dokonali symbolicznej zmiany patrona ronda Daszyńskiego. Jeden z ojców polskiej niepodległości został na chwilę „zastąpiony” przez Roberta Korzeniowskiego, czyli wielokrotnego mistrza olimpijskiego i mistrza świata w chodzie sportowym.



Jan Śpiewak zwrócił uwagę na trudności, jakie w korzystaniu z przejść dla pieszych, przejść przez skrzyżowania czy ronda mają nie tylko osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami, ale wszyscy, którzy próbują przejść przez pasy podczas jednego cyklu świateł. Tłumaczy, że układ komunikacyjny stolicy wyznaczają nieskoordynowane dojścia do przystanków, brak czytelnych oznaczeń, spychanie pieszych do przejść podziemnych .

Z kolei Jan Śpiewak, kandydat na prezydenta stolicy przekonuje, że rondo Daszyńskiego, miejsce, które staje się wizytówką Warszawy XXI wieku budowane jest według rozwiązań charakterystycznych dla lat 70. XX wieku, gdy priorytetem był ruch samochodowy. - Krótki cykl zielonego światła to modelowy przykład wykluczenia osób starszych i utrudnienie dla wszystkich, którzy nie mają już 20 lat. Infrastrukturę trzeba dostosować do potrzeb ludzi i zrobimy to - zapowiedził kandydat.