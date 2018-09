Spiłował psu zęby szlifierką. Przedstawiono już zarzuty

Policjanci z Rawy Mazowieckiej zatrzymali w poniedziałek 65-latka, który spiłował psu wszystkie zęby. Zrobił to prawdopodobnie przy użyciu szlifierki kątowej. Usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem.



Jak podaje rzecznik policji z Rawy Mazowieckiej dzisiaj postawiono zarzut 65-latkowi. - W tej chwili prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Grozi mu za to kara do 5 lat pozbawienia wolności - poinformowała WawaLove Karolina Sokołowska.