Spór o "Nycz Tower". Miasto odwoła się od decyzji wojewody? "To najbardziej prawdopodobne"

Wojewoda mazowiecki, Zdzisław Sipiera, unieważnił części planu zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia Południowego. Zamiast pięciu budynków stanie tam jedynie 170-metrowy wysokościowiec "Nycz Tower". - To bardzo zaskakujące rozstrzygnięcie, które jest sprzeczne wewnętrznie - mówi WawaLove rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk i zapowiada odwołanie w tej sprawie.

Ta decyzja zdziwiła stołecznych urzędników. - To bardzo zaskakujące rozstrzygnięcie, które jest sprzeczne wewnętrznie. Na podstawie tego samego uzasadnienia wojewoda unieważnił tylko niektóre fragmenty planu. To brak konsekwencji. Smuci nas to tym bardziej, że zostały unieważnione wszystkie zapisy dotyczące ochrony przestrzeni publicznej przed reklamami - mówi w rozmowie z WawaLove Bartosz Milczarczyk ze stołecznego ratusza.