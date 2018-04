Spór o reklamę w centrum stolicy. "Czy nielegalna reklama z Dawidem Podsiadło jest nielegalna"?

Zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ratusza wielokrotnie informował na Facebooku, że reklama banku Credit Agricole przy al. Jerozolimskich 42 jest zamieszczona nielegalnie. Firma zarządzająca reklamą zaprzecza.



Następnie do rozmowy wtrącił się rzecznik banku Przemysław Przybylski. - Zamiast Michała odpowiem ja, też w imieniu banku. Nie jest naszym zamiarem wzbudzanie jakichkolwiek kontrowersji. Dziękujemy za sygnał, dokładnie go sprawdzimy. Jeśli okaże się, że faktycznie jakieś przepisy, czy procedury zostały naruszone, to usuniemy tę reklamę - tłumaczy rzecznik.

W czwartek wicedyrektor Wojtek Wagner udostępnił kolejny wpis, w którym informuje, że Credit Agricole Bank Polska już od 6 dni analizuje, czy jego nielegalna reklama z Dawidem Podsiadło w centrum Warszawy jest nielegalna. - Przemysław Przybylski, w tej trudnej sytuacji podsyłam Państwu małą podpowiedź: nie dalej niż na początku obecnego miesiąca Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał nakaz demontażu samowoli budowlanej, z której Państwo korzystacie. To kolejny z całej listy nakazów rozbiórki dotyczących samowoli reklamowych instalowanych na tym budynku. Każdy, kogo choć trochę obchodzi, czy reklama, której chce użyć, nie budzi zasadniczych wątpliwości pod względem prawnym, może to zawczasu sprawdzić w nadzorze budowlanym czy Biurze Architektury urzędu miasta - pisze wicedyrektor. Dodaje, że to, czy reklama przysłania okna lokali mieszkalnych, można zresztą z łatwością zweryfikować samemu. - Swoją drogą, gdybym ja był znaną osobą, i użyczał komuś swojego wizerunku, to zadbałbym w umowie o to, by nie był on wykorzystywany przy udziale praktyk o nielegalnym charakterze - tłumaczy na Facebooku Wagner.